Москва, , 14:43 — REGNUM Кроссоверы Zotye T600 и Coupa теперь стоят на 89,6 тыс. рублей дороже в России. Об этом 31 января сообщает на сайте «Цена Авто».

Причём кроссоверы китайской марки стали стоить дороже во всех комплектациях. Так, в зависимости от комплектации Zotye T600 обойдется от 971 600 до 1 046 600 рублей. В России такой автомобиль идет с 1,5-литровым мотором на 149 л. с. в паре с механической коробкой передач.

Ценовой диапазон Coupa составляет от 1 189 600 до 1 439 600 рублей. В моторную гамму кроссовера входит единственный движок на 1,5 литра мощностью 143 л. с. Агрегатируется мотор с «механикой» или с «автоматом».

Напомним, за 2019 год в России было продано 1 373 новых автомобиля Zotye — на 57% меньше, чем в 2018 году. При том, что в прошлом году продажи автомобилей китайских брендов выросли на 13% в нашей стране.

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