Москва, , 14:38 — REGNUM Турция расширила возможности для российских туристов, имеющих и расплачивающихся картой «Мир». Увеличилось число банкоматов в городах и на курортах страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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Так, с января 2020 года к обслуживанию карт «Мир» подключены все банкоматы и терминалы одного из крупнейших банков Турции — «Зираат».

Сеть приема карт «Мир» расширилась на 7200 банкоматов и почти на 500 тыс. торгово-сервисных предприятий, которых обслуживает «Зираат Банк». Количество банкоматов, принимающих карты, выросло в 35 раз, количество магазинов — более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции российские платежные карты «Мир» начали принимать в апреле 2019 года.

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