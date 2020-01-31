Алма-Ата, Казахстан, , 14:20 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо ускорить взаимодействие по вопросам фитосанитарии и ветеринарии. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Нужно также ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии, создать единую систему, которая позволит отслеживать перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю», — заявил Мишустин.

«Мы практически завершаем такую работу по линии ветеринарной сертификации с нашими белорусскими коллегами. Запущен аналогичный процесс в части подкарантинной продукции с Казахстаном. Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере», — подчеркнул он.