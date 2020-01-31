Москва, , 14:18 — REGNUM Цифровизация транспортных коридоров через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечит высокую конкурентоспособность транзита по территории стран-участниц союза. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Подготовлен также план по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Сократятся сроки пассажирских грузовых перевозок по территории союза, а значит транзит через ЕАЭС станет более востребованным и конкурентоспособным», — заявил Мишустин.

По его словам, цифровизация экономик открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах. Комиссии партнёров по союзу рассмотрели около 70 инициатив, дали старт первым цифровым проектам в таких отраслях, как промышленность, транспорт, рынок труда.

«Рассчитываем, что в скором времени будут созданы центры компетенции в цифровой сфере, что поможет нам сделать цифровое взаимодействие более эффективным», — указал он.