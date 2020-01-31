Сеул, , 14:16 — REGNUM Предполагается, что выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) не окажет прямого влияния на отношения с Южной Кореей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные источники и иностранные СМИ.

По данным источников, странам не грозит ухудшения отношений в сфере экономики благодаря соглашению о свободной торговле, подписанного в августе и ратифицированного в октябре 2019 года.

Предполагается, что соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Великобританией вступит в силу 1 января 2021 года, поэтому до конца текущего года (во время переходного периода) Южная Корея будет осуществлять торговлю с Британией в рамках аналогичного соглашения с Евросоюзом.

Напомним, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января 2020 года в 23:00 по Гринвичу (GMT).