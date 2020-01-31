Алма-Ата, Казахстан, , 14:02 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны ускорить работу по маркировке товаров для создания единого и прозрачного для бизнеса рынка. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Первая задача — устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это непростая трудоёмкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов», — заявил Мишустин.

По его словам, ключевым механизмом в установлении единых прозрачных правил на рынках стран ЕАЭС является маркировка товаров.

«Российская сторона предложила это распространить на более широкий список товаров. Мы пошли навстречу коллегам и перенесли сроки внедрения результатов… внедрения маркировки в нашей стране на 1 марта 2020 года. И просил бы вас, уважаемые коллеги, ускорить принятие такой инициативы, присоединиться к этому важному для формирования общего рынка проекту», — указал премьер-министр РФ.