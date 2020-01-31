Алма-Ата, Казахстан, , 13:57 — REGNUM Экспорт стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) становится более разнообразным и технологичным. Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Есть позитивные изменения в структуре экспортных операций внутри союза. Доля машин, оборудования и транспортных средств достигла 20%. Внутренний рынок наполняется более разнообразными товарами, а у наших производителей возникают новые возможности для продвижения своей продукции», — заявил Мишустин.

Он также напомнил, что ранее ступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС, которое гарантирует гражданам всех государств пятёрки право на получение пенсии вне зависимости от места работы на территории союза.

«Это затрагивает интересы миллионов людей и ещё одно знаковое решение», — указал премьер-министр.