Москва, , 13:55 — REGNUM Amazon прославился разработкой и применением инноваций в онлайн-торговле. Инвесторам нравится, что компания почти два года активно внедряет «зеленые» технологии и развивает проекты в области чистой энергетики в некоторых странах ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя увеличение состояния Джеффа Безоса на $13 млрд.

«Факторы развития «зеленых» проектов и ответственная политика любой компании в этом направлении очень положительно влияют на капитализацию бизнеса.

Накануне rкомпания Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли. Результаты действительно восхитили участников рынка, доходы онлайн-ретейлера оказались намного выше ожиданий, а прибыль на акцию составила $6,47 доллара вместо $4,11.

На 31 января 2020 года капитализация компании приблизилась к отметке $927,5 млрд. В течение 12 месяцев котировки акций компании подросли с $1713 до $1870, однако были периоды с колоссальной просадкой, за календарный год торги проходили в широком диапазоне — от $1588 до $2020 за акцию.

В чем же дело, и почему нет устойчивого роста? Все просто. Положительные эмоции участников рынка уже сходят на нет. Бизнес компании развивается не так быстро, как хотелось бы руководству и инвесторам.

Ярких достижений в последнее время у Amazon нет, список провалов работы компании на зарубежных рынках расширяется: Израиль, несколько стран ЕС и быстроразвивающихся рынков не балуют ретейлера.

Интересный факт: с 2016 года по конец сентября 2019 года общий долг компании вырос с $64,117 млрд до $142,591 млрд. Похоже, что в погоне за красивой цифрой — капитализация в размере $1 трлн постепенно надувается пузырь.

Такая огромная компания с колоссальными операционными затратами уже точно не может стать объектом для долгосрочных инвестиций. Индекс S&P все растет и растет, а капитализацию Amazon клонит то вверх, то вниз», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос (владелец компании Amazon) всего за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.

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