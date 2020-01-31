Москва, , 13:45 — REGNUM Россия продолжит активно участвовать в укреплении Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 31 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«Хочу подчеркнуть, что Россия и далее будет активно участвовать в укреплении союза и создавать все для этого необходимые условия», — заявил Мишустин.

«Ставим перед собой главную цель — обеспечить рост экономик стран пятёрки, чтобы люди, которые живут в союзе, чувствовали преимущества общего пространства и могли пользоваться равными возможностями», — подчеркнул он.