Сеул, , 13:51 — REGNUM Распространение пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, может оказать негативное влияние на темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института Hyundai Research Institute.

По прогнозам специалистов, распространение коронавируса может повлиять на волатильность финансового рынка, сокращение экспорта и туристического потока, за счет чего темпы роста экономики страны могут упасть на 0,1−0,2%.

Специалисты отмечают, что если основной очаг вируса будет сосредоточен в Китае, то в период с января по апрель 2020 года туристический поток в страну может сократиться на 616 тыс. человек, а доход данной отрасли — на 900 млрд вон (~$752,3 млн). Однако если вирус сильнее распространится по Южной Корее, то туристический поток может сократиться на 2,02 млн человек, а доход — на 2,9 трлн вон (~$2,42 млрд).

Экспорт товаров из страны также может сократиться на $150 — 250 млн из-за сокращения экспорта в Китай, а внутреннее потребление на 0,1 — 0,4% в зависимости от распространения вируса.

Существуют опасения, что в первом квартале текущего года темпы экономического роста страны могут сократиться на 0,2−0,3%, если очаг вируса «останется» в Китае, и на 0,6−0,7%, если распространится по Южной Корее.

Что касается годового показателя, то он может сократиться на 0,1−0,2%.