Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Рост экономики Грузии в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, составил 5,2%. Предварительные данные опубликовала 31 января Национальная служба статистики Грузии.

В отчете отмечается, что рост ВВП был в обрабатывающей промышленности, транспорте и логистике, торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, а также в сфере общественного питания.

В ведомстве сообщают, что рост ВВП Грузии в декабре прошлого года составил 3,8%. В ноябре 2019 года рост экономики страны был зафиксирован на отметке 6,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия увеличила импорт грузинского вина