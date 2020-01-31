Москва, , 13:46 — REGNUM Закупку Белоруссией норвежской нефти можно объяснить экономической целесообразностью. Об это заявил 31 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если нефть из Норвегии получается для Минска дешевле российской, такое приобретение экономически целесообразно. Любая страна должна действовать в соответствии со своими интересами, добавил он.

Вопрос касается чистой экономики, коммерческой выгоды, если нефть из Норвегии дешевле, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский концерн «Белнефтехим» приобрёл в Норвегии около 80 тысяч тонн нефти. Танкер доставил её в порт Клайпеды, затем нефть отправили по желензной дороге в Новополоцк.

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