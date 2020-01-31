Ставрополь, , 13:36 — REGNUM Клуб инвесторов создали на Ставрополье, в него вошли представители крупнейших предприятий края. Модератором клуба выступает корпорация развития региона, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

Клуб должен наладить прямое двустороннее взаимодействие органов власти с представителями бизнеса, помочь определить точки роста предприятий и формировать предложения по улучшению инвестиционного климата региона, а также развивать сотрудничество с иностранными компаниями в инвестиционной сфере.

«Мы не просто должны понимать, насколько комфортно предпринимателям работать в регионе, нам нужно привлекать членов клуба к усовершенствованию этих условий. Это будет полезно и для них, и для тех инвесторов, кто только собирается реализовать свой проект на Ставрополье», — приводятся в сообщении слова главы минэкономразвития края Сергея Крынина.

По словам министра, члены клуба будут принимать участие в выработке рекомендаций по снижению административных барьеров, государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности. Председателем клуба выбран Андрей Хрусточкин — директор по капитальному развитию и взаимодействию с государственными программами концерна «Энергомера».