Москва, , 13:31 — REGNUM Самым лучшим зимним гастрономическим фестивалем в России стал фестиваль «Всемирный день пельменя» с 1 по 8 февраля в Ижевске (Удмуртия), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — фестиваль «Самоварное настроение» 8 февраля в подмосковном городе Клин, на третьем — «Крым на тарелке» с 1 февраля по 3 марта в Севастополе.

Также в пятерке лидеров оказались фестивали: Праздник длинной колбасы 8−9 февраля в Калининграде и «Буузын Баяр» (Праздник Буузы) 23 февраля в Улан-Удэ (Бурятия).

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий и отдыха в 2020 году названы города Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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