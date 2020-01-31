Москва, , 13:31 — REGNUM Реестр препятствий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со временем только увеличивается. Об этом 31 января заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алма-Ате.

«На сегодня ведётся согласованный реестр препятствий. Он содержит 68 препятствий — за три года. Мы данные реестр начинали с 60 и вместо того, чтобы снизить данный показатель, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая всё новые и новые барьеры, либо затягивая их устранение», — заявил Мамин.

Реестр препятствий ЕАЭС представляет собой базу данных барьеров, изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в электронном виде.