Чебоксары, , 13:27 — REGNUM В Чувашии 39-летний учредитель ряда коммерческих организаций признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа с целью скрыть другое преступление») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Установлено, что в качестве главы одной из фирм в Чебоксарах мужчина уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль за 2014 года на общую сумму 27,4 млн рублей. Включив в налоговые сведения заведомо ложной информации он занизил налогооблагаемую базу, затем эти документы были представлены в налоговую службу Чебоксар.

Эти факты были выявлены в ходе проверки, но обвиняемый, пытаясь избежать ответственности, подделал документы о якобы имевшихся взаимоотношениях с контрагентом. Это не помогло, и компания была привлечена к ответственности. Мужчина пытался обжаловать это решение и подал в Арбитражный суд республики очередной пакет сфальсифицированных документов.

Кроме того, с октября 2015 по март 2017 он пособничал ещё одной компании в уклонении от уплаты налогов на 39 млн рублей путем подделки документов о якобы выполненных его фирмами работах. Ему назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в органах управления коммерческих организаций на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговые поступления в Чувашии в 2019 году выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. В целом за 2019 год в бюджеты всех уровней собрано 53,74 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами, или 108,7% к 2018 году. В том числе 32,8% составил налог на добавленную стоимость, 26,2% в структуре поступлений составил НДФЛ, 17,8% — налог на прибыль, 8,9% — налоги на имущество, 6,3% — акцизы.