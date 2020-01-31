Москва, , 13:26 — REGNUM Басманный суд Москвы 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщает РАПСИ.

Дмитрий Минц — сын российского бизнесмена Бориса Минца, который ранее был объявлен в международный розыск.

Помимо Дмитрия и Бориса Минцов, по делу так же проходит второй сын Бориса Александр. Всем троим предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group и бывший совладелец банка «Открытие».

В данный момент Следственный комитет ведёт проверку по заявлению председателя правления банка «ФК «Открытие» Михаила Задорнова касательно необеспеченности облигаций «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие».