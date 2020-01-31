Найроби, , 13:43 — REGNUM Авиакомпании RwandAir, Air Madagascar, Air Mauritus, Kenya Airways и Royal Air Maroc приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса, в результате которой погибли по меньшей мере 213 человек. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на пресс-релизы авиакомпаний.

В заявлениях авиакомпаний сообщается, что отмена рейсов в Китай в настоящее время является бессрочной, поэтому пассажирам, купившим билеты на рейсы в Китай, предложили возместить средства или перенаправить их на рейсы других авиалиний.

Напомним, в четверг, 30 января, во Всемирной организации здравоохранения вспышка коронавируса была объявлена глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Как отмечают репортёры, пресс-секретарь национальной авиакомпании Руанды объявил о приостановке рейсов RwandAir в и из Гуанчжоу с пятницы, 31 января.

Предстатель марокканской авиакомпании Royal Air Maroc заявил, что компания приостанавливает полеты в Китай до конца февраля из-за «очень низкого спроса» на маршрут, который она выполняет между Касабланкой и Пекином.

В пресс-службе авиакомпании Air Madagascar заявили, что полеты в и из Гуанчжоу будут приостановлены с субботы, 1 февраля, в качестве «меры предосторожности».