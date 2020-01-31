Душанбе, , 13:19 — REGNUM Финансовые потери государственного энергетического холдинга Таджикистана «Барки Точик» за первые шесть месяцев 2019 года составили 811,9 млн сомони (5,3 млрд рублей). При том, что с 2017 года убытки предприятия превысили 5,4 млрд сомони (35,1 млрд руб.). Об этом на пресс-конференции сообщилглава Счетной палаты Таджикистана Карахон Чиллазода.

По его информации, в 2018 году убытки холдинга составили 2 млрд 402 млн сомони (15,6 млрд руб.), что в сравнении с 2017 годом на 208 млн сомони (1,4 млрд) больше. То есть с каждым годом долги компании становятся всё больше.

В ведомстве считают, что причинами убытков стали выплаты процентов по кредитам, взятым в свое время холдингом у различных международных организаций, покупка электроэнергии с Сангтудинских ГЭС по завышенной цене, а продажа населению осуществляется по более низкой стоимости.

Помимо данных причин счётная палата в 2019 году обнаружила в деятельности государственного энергетического холдинга, а также его структурных подразделений финансовый ущерб на сумму 10,9 млн сомони (70,9 млн рублей), образовавшийся в результате нецелевых расходов, ремонта линий электропередач и трансформаторов. Большая часть суммы, 8,9 млн сомони (57,9 млн руб.), была возвращена в госбюджет страны.

Напомним, что ранее правительство Таджикистана простило «Барки Точик» задолженность в размере порядка 5 млн долл.

Затем власти страны приняли решение о списании части долга холдинга перед Сангтудинской ГЭС-1 в размере 10 млн долл., образовавшегося в результате приобретения электроэнергии.

Общий размер задолженности перед данной ГЭС на сегодняшний день составляет более 134 млн долл.