Уфа, , 13:37 — REGNUM Турецкая Анталия стала наиболее популярным направлением у туристов из Уфы в 2019 году. Об этом 31 января сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы уфимского аэропорта, в прошлом году на этот курорт были доставлены 433 тысячи человек, что на девять процентов больше показателя 2018 года.

Отмечается, что наибольший рост количества туристов в прошлом году был зафиксирован на рейсах Уфа-Баку. В столицу Азербайджана тогда улетели 26,5 тысяч жителей Башкирии.

В Стамбул из Уфы вылетели 35,2 тысячи пассажиров, что на 20% больше показателя позапрошлого года.

Отмечается, что хотя направление в китайскую Санью было открыто только в октябре 2019 года, этот город уже успели посетить свыше 40 тысяч жителей Башкирии.

Рейсы Уфа-Вена также пользуется популярностью как у туристов, так и у предпринимателей. Это направление из Уфы было открыто полгода назад. За это время столицу Австрии успели посетить 10,5 тысяч жителей региона.

В топ-10 популярных зарубежных направлений также вошли Даламан, Дубай, Камрань, Ларнака и Пхукет.

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