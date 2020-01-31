Москва, , 13:09 — REGNUM По итогам 2019 года российские дилеры японского производителя Datsun продали 22 426 машин, что на 9% больше уровня годичной давности. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом доля реализации машин японского бренда составила 1,3% от продаж всех автопроизводителей в России. Стоит отметить, что в 2018 году доля бренда составляла 1,1%.

Из моделей Datsun больше всего в РФ было приобретено седанов Datsun on-DO. За год его купили 19 453 российских покупателя, что на 6,9% выше уровня предшествующего года. Что же касается хэтчбека Datsun mi-DO, то его продали в количестве 2973 единиц. Это на 25,8% больше, чем в 2018 году.

Напомним, 22 января пресс-служба компании Datsun объявила о старте продаж в России рестайлингового седана Datsun on-DO. Он отличается от своего предшественника иным передним бампером и другой формой зеркал заднего вида, имеющими светодиодные указатели поворотов. Кроме того, специалисты компании оснастили модель передними фарами с новой линзованной оптикой.

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