Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам 2020 года вырастет на 3,7%. Об этом 31 января заявила старший экономист Всемирного банка по Казахстану Самсу Рахарджи на специальном семинаре.

По её словам, в 2020 году произойдет ослабление эффекта от фискального стимулирования. На прогноз также повлияли риски ухудшения ситуации в мировой экономики.

Старший экономист отметила, что в мировой экономике сохраняется неопределенность, возникает низкое доверие в бизнес-среде, что, в свою очередь, влияет на отток иностранных инвестиций. Рахарджи считает, что Казахстан может удержать свои позиции за счет увеличения производительности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. По данным премьер-министра республики Аскара Мамина, основным драйвером экономического роста стали сферы транспорта, строительства и торговли.

Читайте также: ВВП Казахстана в 2019 году вырос на 4,5%