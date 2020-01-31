Адлер, Краснодарский край, , 13:08 — REGNUM В связи с дефицитом электроэнергии в Абхазии «Интер РАО» начнет 1 февраля поставлять в республику электроэнергию из Адлера. Об этом 31 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник.

По данным журналистов издания, в течение февраля и марта планируется направить в Абхазию 200 — 250 млн кВт⋅ч. Поставка будет осуществляться по ЛЭП «Салхони».

Как передавало ИА REGNUM, 27 января генеральный директор государственной абхазской компании «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о проблемах ИнгурГЭС, которая снабжает электроэнергией население Абхазии. Из-за малоснежной зимы в водохранилище низкий уровень воды, и гидроэлектростанция не может работать на полную мощность.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии рассказали о проблемах с обеспечением жителей электроэнергией