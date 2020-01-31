Сеул, , 12:16 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания LG Electronics зафиксировала увеличение объёма продаж и сокращение чистой прибыли. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в четвертом квартале прошлого года продажи компании составили 16,06 трлн вон (~$13,91 млрд), что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Операционная прибыль также увеличилась на 34,5%, до 101,8 млрд вон (~$85,34 млн).

Под конец года общий объём продаж LG Electronics увеличился на 1,6% и составил 62,3 трлн вон (~$52,2 млрд), однако операционная прибыль, напротив, сократилась на 9,9%, до 2,4 трлн вон (~$2,01 млд). Чистая прибыль компании сократилась на 87,8%, до 179,9 млрд вон (~$150,8 млн).

В 2019 году продажи бизнес-подразделения Home Appliance & Air Solution, специализирующееся на разработке и продаже стиральных машин, холодильников, кондиционеров и другой электроники для дома, составили 21,5 трлн вон (~$18,02 млрд), а операционная прибыль 1,9 трлн вон (~$1,59 млрд).

Продажи подразделения Mobile Communications в четвертом квартале 2019 года, занимающегося разработкой телефонов, смартфонов и коммуникаторов стандартов GSM и CDMA, составили 1,32 трлн вон (~$1,10 млрд), а операционные убытки — 332,2 млрд вон (~$278,4 млн).

Продажи подразделения по выпуску автомобильных комплектующих Vehicle Components составили 1,35 трлн вон (~$1,13 млрд), а операционные убытки — 63,7 млрд вон (~$53,4 млн).