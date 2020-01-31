Москва, , 12:09 — REGNUM Размер оплаты за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в рамках системы «Платон» вырастет с начала февраля 2020 года в России. Об этом сообщает агентство Drom.

Рост платежа связан с вступлением в силу постановления правительства России от 29 июня прошлого года №843.

На данный момент оплата за проезд грузовиков весом свыше 12 тонн составляет 2,04 рубля за один километр. С вступлением в силу постановления с новыми тарифами стоимость увеличится на 16 копеек и составит 2,2 рубля за один километр. Стоит отметить, что это второе по счёту увеличение стоимости проезда за последние полгода.

Следующее повышение стоимости за проезд большегрузов Минтранс РФ наметил на 1 февраля 2021 года. В этот период тариф системы «Платон» повысят до 2,35 рубля за один километр.

Напомним, «Платон» является системой взимания платы с грузовых машин массой снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами свыше 12 тонн. Название «Платон» — сокращение от словосочетания «плата за тонны».

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