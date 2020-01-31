Москва, , 12:03 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) пневмонии нового типа никак не сказалась на поставках российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом 31 января сообщает пресс-служба российской газовой компании «Газпром».

"Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по «Силе Сибири», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бостонский симфонический оркестр отменил свои выступления в странах Азии из-за коронавируса.