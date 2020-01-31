Ташкент, , 11:58 — REGNUM Российская нефтяная компания «Лукойл» инвестировала в развитие месторождений на территории Узбекистана $8 млрд, сообщили 31 января в пресс-службе министерства энергетики республики.

По данным министерства, общий доход республики от добытого российской компанией газа составил $4 млрд. Вместе с тем «Лукойл» является крупнейшим налогоплательщиком. Общая сумма налоговых отчислений компании за весь период деятельности в Узбекистане составила 10,2 трлн сумов ($1,07 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава компании «Лукойл» Вагит Аликперов запустили в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью 8 млрд куб. метров газа.

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