Москва, , 11:54 — REGNUM В Москве в первой половине 2020 года завершится строительство многофункционального комплекса «Китайский деловой центр «Парк Хуамин». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект находится в районе Останкинский на улице Вильгельма Пика.

В настоящее время ведётся отделка помещений гостиницы, апарт-отеля, офисного здания, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Площадь комплекса составляет 100 тыс. кв. метров.