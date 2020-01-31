Москва, 31 января 2020, 11:54 — REGNUM В Москве в первой половине 2020 года завершится строительство многофункционального комплекса «Китайский деловой центр «Парк Хуамин». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Объект находится в районе Останкинский на улице Вильгельма Пика.
В настоящее время ведётся отделка помещений гостиницы, апарт-отеля, офисного здания, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Площадь комплекса составляет 100 тыс. кв. метров.