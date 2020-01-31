Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Германская сторона ожидает запуск газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию не позднее первого квартала 2021 года. Об этом 31 января сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета.

Дипломат поделился итогами своих переговоров с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Можно сказать, что проект должен быть завершён и запущен в работу в конце 2020 года или самое позднее в первом квартале 2021 года, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент РФ Владимир Путин также заявил, что газопровод «Северный поток — 2» запустят не позднее начала 2021 года.

Читайте также: Путин назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

А также: Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»