Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 11:41 — REGNUM На территории ямальского национального парка «Гыданский» никакая производственная деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса вестись не будет. Изменение статуса с природного заповедника на парк произошло исключительно для удобства коренных тундровиков, сообщил глава национального посёлка Гыда Олег Шабалин на встрече с местными жителями.

Белые медведи из Гыданского национального парка «Русское географическое общество», www.rgo.ru

Напомним, постановлением правительства Российской Федерации №1632 от 10 декабря 2019 года государственный природный заповедник «Гыданский» преобразован в национальный парк общей площадью 878 тысяч гектаров.

Теперь на территории парка местным жителям можно заниматься оленеводством, любительской рыбалкой и собирать дикоросы. Охота, как и прежде, запрещена. Кроме того, сейчас здесь разрешена туристическая деятельность. Однако для нахождения на территории парка необходим пропуск, который легко оформить жителям ЯНАО, а туристам из других регионов России придётся ждать в течение месяца, из другого государства — все три.

«Это будет очень дорогой туризм в труднодоступные и отдаленные места», — передаёт слова Олега Шабалина ИА «Север-Пресс»

Коренных жителей руководитель посёлка призвал подключиться к обеспечению этнотуризма. На территории парка будет вестись и далее научная работа по изучению уникальной флоры и фауны Гыданской тундры. Продолжат свою деятельность международные научные экспедиции.

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