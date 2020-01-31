Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Правительство Грузии постарается обойтись без судебных разбирательств с «Консорциумом развития Анаклии», который начал строительство крупного порта. Об этом рассказала журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, 31 января сообщает агентство «Новости-Грузия».

Как рассказала министр, ей известно, что в консорциуме не согласны с решением грузинского правительства разорвать контракт с ними, но в чем именно претензии, пока не знают. Планируется провести предварительное обсуждение претензий.

«Разумеется, у нас будет коммуникация с «Консорциумом развития Анаклии». До тех пор, пока я не выслушаю их конкретные мнения, как они сами предлагают удовлетворить свои претензии, с которыми мы не согласны, я не буду делать дополнительных комментариев», — сказала Цкитишвили.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциум развития Анаклия» в 2016 году принял на себя обязательства по строительству крупного порта в Анаклии. Кроме своих вложений он должен был привлечь инвестиции на $400 млн.

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