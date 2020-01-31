Амстердам, , 11:39 — REGNUM Голландская ассоциация банков сообщила о продлении ночного отключения банкоматов. Предположительно эта мера будет действовать ещё около года.

В середине декабря банки приняли решение об отключении банкоматов с 23:00 до 07:00 во избежании ограблений. После вступления в силу временного отключения произошло четыре ограбления банкоматов. Число ограблений за 2019 г., не считая декабря, составило 71.

В Голландской ассоциации банков сообщили, что банкоматы к апрелю 2021 г. будут оборудованы новый технологией, которая позволит обезопасить их от ограблений.