Москва, , 11:31 — REGNUM Безналичные платежи жителей России в четвертом квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает 31 января Сбербанк.

«В IV квартале 2019 года более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период доля безналичных расходов составила 50,4%. В 36 регионах РФ покупки по карте составили более половины общих расходов.

При этом в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог 50% по итогам всего прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, к 2035 году жители России могут полностью перейти на безналичный расчёт. 96% всех платежей будут проводить с помощью цифровых сервисов.

Некоторые эксперты утверждают, что у России есть потенциал отказаться от расчетов наличными и раньше — в ближайшие 5−7 лет. По уровню цифровизации банковской сферы РФ находится на пятом месте среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

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