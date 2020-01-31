Москва, , 11:24 — REGNUM В результате санкций Россия оказалась отрезана от дешёвых кредитных ресурсов на Западе, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя публикацию в Financial Times, авторы которой написали о позитивном влиянии санкций на экономику РФ.

«Результаты санкций — это, во-первых, дальнейшее затруднение доступа РФ к новейшим западным технологиям, — сказал Колганов. — Во-вторых, ограничение использования кредитных ресурсов, потому что ситуация складывается таким образом, что кредитные ресурсы на Западе дешевле, чем в России. И когда мы имели возможность пользоваться западными кредитными ресурсами, это расширяло возможности кредитования различных проектов развития, а отсечение от этих ресурсов ухудшает условия кредитного обеспечения национальной экономики».

Но, как подчеркнул Колганов, масштабы этого влияния не очень велики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Financial Times, в настоящее время Москва должна больше бояться снятия санкций, чем введения новых.

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