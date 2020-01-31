Евпатория, Крым, , 11:06 — REGNUM Арбитраж Крыма 3 марта 2020 года начнёт рассматривать иск министерства имущественных и земельных отношений Крыма к ЗАО «Белгородский цемент». Спор касается двух корпусов на улице Маяковского, 3 в Евпатории, где расположено государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Орлёнок», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в конце октября 2019 года. Слушания неоднократно откладывались. В дело третьими лицами привлекли Совет министров Республики Крым, министерство здравоохранения Крыма.

Истец требует «разделить объект недвижимого имущества — спальный корпус литер Ж, Ж1 общей площадью 5259.6 кв.м., кадастровый номер 90:18:010105:217, объект недвижимого имущества — лечебный корпус литер И, общей площадью 2484,8 кв. м, кадастровый номер 90:18:010105:230», выделив республике принадлежащие ей 67/100 долей в литер Ж, а также прекратить право общей долевой собственности между республикой и ЗАО на спальный и лечебный корпуса.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО было учреждено в сентябре 1992 года. Директор — Эдуард Андросов. Учредитель — фирма «Централ Цемент Инк» (Панама).