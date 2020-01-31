Киев, , 11:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 января провел встречу с президентом азербайджанской компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Зеленский отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа. Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины.

Подробности относительно возможных энергетических договоренностей пресс-служба не уточняет.

Отдельно Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR на Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

«Любимая энергетическая программа на все времена. Пункт 2 — поставки газа из Азербайджана. Значит, скоро заговорят о постройке терминала в Одессе и нового НПЗ где-то там же… Ну, а там, глядишь, и до поставок туркменского газа через Амстердам недалеко», — иронизирует украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

ИА REGNUM напоминает также, что накануне делегация SOCAR в сопровождении представителей украинской власти посетила Одесский припортовый завод с целью возможного приобретения актива.