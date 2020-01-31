Хабаровск, , 10:53 — REGNUM В Хабаровске растут цены на китайские фрукты и овощи, а гостиницы и ювелирные магазины несут убытки.

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По данным ИА Хабаровский край сегодня, из-за прекращения пункта пропуска через границу Покровка — Жаохэ, вообще из-за закрытия границы с Китаем в ДФО, цены на овощи и фрукты из Китая, занимающие львиную долю на рынке, начали расти. По оценкам продавцов, рост цен может продолжиться.

Также региональные СМИ отмечают, что гостиницы и ювелирные магазины Хабаровска терпят убытки — поток туристов из соседнего Китая упал до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России приняло решение о закрытии границы с КНР на Дальнем Востоке до нормализации обстановки с коронавирусом в Китае.