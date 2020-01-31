Абакан, , 10:52 — REGNUM Уголовные дела о служебном подлоге при реализации национального проекта «Демография» возбуждены в Хакасии по материалам прокуратуры.

Как сообщили ИА REGNUM 31 января в республиканской прокуратуре, ведомство проверило исполнение законодательства при реализации в Хакасии указанного нацпроекта и выявило грубейшие нарушения федерального законодательства.

Установлено, что в рамках нацпроекта «Демография» в Хакасии в 2019 году реализовывался региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Финансировался он из средств федерального и республиканского бюджетов. В проект вошла госпрограмма региона «Развитие образования в Республике Хакасия». Предусматривалось предоставление органам местного самоуправления Аскизского, Бейского и Таштыпского районов субсидии для софинансирования расходов на строительство и приобретение зданий и помещений для дошкольных организаций.

В 2019 году по программе приобрели здания под детские сады в селе Табат Бейского района, селе Арбаты Таштыпского района и аале Катанов Аскизского района.

Проверка показала, что под детсады приобрели незавершённые объекты капитального строительства, готовность которых составляла от 20 до 50%. В них не было окон, дверей, крыши, оборудования. Земельные участки были не благоустроены.

При этом на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства были получены разрешительные документы, в которые внесли ложные сведения о завершении строительства. На их основании произвели регистрацию права собственности на объекты. Должностные лица уполномоченных органов подписали акты приёмки с внесенными в них недостоверными сведениями.

Недостроенные здания для детсадов приобрели на сумму более 95 млн рублей. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на нацпроект «Демография» направят 5 млрд рублей.