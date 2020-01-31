Москва, , 10:42 — REGNUM Самые доступные подержанные автомобили можно найти в Омске. Об этом сообщает RG со ссылкой на данные «Авито Авто».

Средняя цена автомобилей на вторичном рынке Омска составляет 325 тыс. рублей. На втором месте в этом рейтинге — Ульяновск, где средняя цена машин составляет 351 тыс. рублей. Кроме того, недорогая цена автомобилей с пробегом в Волгограде (374 тыс. рублей).

В целом на вторичном авторынке России средняя стоимость автомобилей составляет 412 тыс. рублей. Самое большое количество машин с пробегом в стране приходится на продукцию АвтоВАЗа. Причем их средняя стоимость составляет 150 тыс. рублей. Большим спросом среди подержанных моделей Lada пользуются Priora.

Однако большая часть доля продаж вторички осуществляется в Москве (10%). Затем идет Санкт-Петербург (5%).

Напомним, по данным агентства «Автостат», в 2019 году средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом на российском авторынке выросла на 6,2%, до 596,5 тыс. рублей.

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