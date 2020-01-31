Алма-Ата, Казахстан, , 10:35 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил расширить список товаров и услуг, поставляемых в Россию.

«Необходимо продолжить совместную работу по расширению ассортимента поставляемых товаров и услуг, установлению прямых связей между нашими деловыми кругами и продвижению товаров на рынки третьих стран», — сказал Мамин в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с новым посол республики в России Ермеком Кошербаевым. На встрече казахстанский лидер отметил необходимость дальнейшего развития стратегических и союзнических отношений с Россией, в том числе в рамках интеграционных процессов.

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