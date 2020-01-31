Кинешма, Ивановская область, , 10:33 — REGNUM Крупный заказ на производство медицинских масок получило ООО «Ньюфарм», расположенное в Кинешме Ивановской области, заказ будет отправлен в Китай.

Ранее 800 тыс. масок были доставлены в Хабаровский край, 500 тыс. масок отправились в Китай, и предприятие получило заказ ещё на миллион масок. В настоящее время интенсивность производства на ивановской фабрике увеличена в два раза, на линии по производству масок вместо шести человек заняты 12 сотрудников. Как сообщила изданию Кинешемец.ru начальник производства ООО «Ньюфарм» Марина Баскакова, маски с фильтрующим слоем выпускаются из нетканых материалов, произведенных в Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нового коронавируса, который бушует в Китае, стоимость медицинских масок в российских аптеках выросла на треть. В Хабаровском крае жители скупают маски буквально партиями. В то же время островную китайскую провинцию Хайнань маски завозят миллионными партиями и раздают бесплатно всем, находящимся на острове, независимо от гражданства.