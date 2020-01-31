Ульяновск, , 10:30 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился с письмом к главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину, считая необходимым рассмотреть возможность о сработке уровня Куйбышевского водохранилища в период половодья 2020 года не ниже отметки 51 метров Балтийской системы, тогда как сейчас допустимый уровень составляет 49 метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Морозов полагает, что допустимый уровень необходимо повысить в связи с малоснежной зимой.

«Мы ни в коем случае не должны допустить повторения прошлогодней ситуации, когда произошло резкое снижение уровня Куйбышевского водохранилища в связи с тем, что Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину для обеспечения водой объектов южной Волги», — уточняет губернатор. Он напомнил, что указанные меры привели к проблемам судоходства, а также сложностям для рыбопромыслового хозяйства и угрозе водным биологическим ресурсам.

Также в регионе считают необходимым внести изменения в проект «Правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилища» в части повышения минимального уровня воды у плотины гидроузла внутри половодного периода до отметки 51 метров БС. Председатель Экологической палаты Ульяновской области Алексей Сидоров подчеркнул, что в регионе не хотят допустить прошлогодней ситуации, когда резко был снижен уровень воды в реке, поскольку это может привести к серьезному экологическому ущербу.

Заседание межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоится в феврале в Москве.

Куйбышевское водохранилище на Волге является крупнейшим в Европе: более половины раскинулось на территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичной инициативой выступили в Татарии. Министр экологии республики Александр Шадриков заявил, что региональные власти планируют инициировать ограничение допустимого сброса воды в Куйбышевском водохранилище до отметки не ниже 51 метра над уровнем моря. Это на два метра выше, чем предусмотрено в «Правилах использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища».

Эксперты отмечали, что в 2019 года в результате обмеления наибольший удар пришёлся на экосистемы Ульяновской области (район Черемшанского залива), Татарии (Свияжское устье) и Самарской области (район Усинского залива), где было отмечено сокращение до 80−90% мелководных нерестовых участков. Экологи называли ситуацию «настоящей экологической катастрофой».

Ситуация с Волгой, обмеление которой нанесло удар как по биологическим ресурсам Поволжья, так и по туристической отрасли, стала одной из главных обсуждаемых тем в прошлом году. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище опустился до рекордной отметки менее 49,95 м: причиной стал сброс воды для аграрных и рыбохозяйственных нужд, на это наложилась аномально тёплая весна с отсутствием осадков и испарением снежного покрова. Общий ущерб от обмеления Волги в 2019 году не подсчитан, но очевидно, что убытки исчислялись миллиардами рублей.