Москва, , 10:24 — REGNUM Министерство финансов РФ прилагает титанические усилия по запрету вкладывания бюджетных денег в экономику, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя публикацию в Financial Times, авторы которой пришли к выводу, что из-за санкций экономика РФ стала прочнее, а не слабее.

Как полагает Хазин проблема состоит в том, что британцы рассматривают российскую экономику с точки зрения западной логики, в то время как экономика РФ достаточно специфичная. С одной стороны, как пояснил экономист, она живет не в рамках нормальной экономики, а в рамках правил вашингтонского консенсуса, который Запад устанавливал для кого угодно, но только не для себя. Например, в странах Запада повышена монетизация экономики, в то время как в РФ она понижена.

«На Западе доля частного спроса превышает 70% ВВП, а у нас балансирует в районе 50%. И по этой причине в РФ работают совершенно другие механизмы, — сказал Хазин. — Дело в том, что в условиях санкций политические власти РФ увеличивают бюджетное финансирование экономики. На Западе эффективность бюджетного финансирования экономики низкая. Потому что очень велика доля частных расходов, а доля госрасходов не очень велика. Однако в России, несмотря на титанические усилия Минфина по запрету вкладывания бюджетных денег в экономику, они тем не менее вкладываются и дают куда больший эффект, который превышает эффект от санкций. То есть проблема состоит в том, что британские ученые изучают не ту экономику. Они пытаются понять — как бы влияли санкции на их экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Financial Times экономика России, вопреки принятым в отношении нее санкциям, стала прочнее, чем когда-либо. Как отмечают авторы издания, в ответ на ограничения, установленные Западом, Россия разработала программы по импортозамещению и ограничила ввоз товаров из ЕС, подстегнув развитие ряда собственных отраслей, в особенности сельского хозяйства.

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