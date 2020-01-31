Москва, , 10:20 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Военторг-Москва» к одному из его учредителей — Министерству обороны России, а также департаменту городского имущества Москвы. Спор касается земельного участка общей площадью свыше 5 тыс. кв. м на улице 3-я Хорошевская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 21 января 2020 года, 23 января его приняли к производству. Третьими лицами в дело приглашены ПАО «Московская объединённая энергетическая компания», ЗАО «Азалия» и АО «Московская кольцевая железная дорога».

АО «Военторг-Москва» потребовало признать «права собственности на земельный участок площадью 5073 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 20, корп. 1», а также установления «границ земельного участка, признания отсутствующим права собственности г. Москвы на части земельных участков с кадастровыми номерами 770 800 100 052 462, 770 800 100 051 801, 7 708 001 000 531».

По данным ЕГРЮЛ, учредителями истца, созданного в июне 2016 года, являются Минобороны РФ и АО «Военторг». Директор компании — Дмитрий Рыжков, уставный капитал — 404,701 млн рублей. АО является совладельцем ООО «Военторг-ритейл».

По открытым данным, «Военторг-Москва» было поставщиком в 40 госконтрактах на сумму 40,34 млн рублей и заказчиком по свыше 230 контрактам почти на 840 млн рублей.