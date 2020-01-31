Москва, , 10:16 — REGNUM Сроки поставок в Россию некоторых марок китайских смартфонов изменены из-за приостановки производства на фоне вспышки коронавируса. Об этом пишет 31 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Российские партнёры Huawei и Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo уведомлены о задержках поставок. Так, в Vivo график поставок сместился примерно на две недели. Меняет сроки и американская Apple, выпускающая свою продукцию на территории КНР.

Однако дефицит гаджетов России не грозит, отмечает издание, так как из-за новогодних каникул в декабре в страну завезли больше электронных устройств. В компаниях, реализующих гаджеты в РФ, подтвердили отсутствие таких опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВФ отметили, что вспышка коронавируса пока повлияла главным образом на экономику китайской провинции Хубэй.

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