Ялта, Крым, , 10:04 — REGNUM Власти Ялты рассчитывают привлечь крупных инвесторов на Ялтинском международном экономическом форуме для строительства пивзавода, а также спортивной, образовательной, развлекательной и прочей инфраструктуры. Об этом 30 января журналистом заявил глава администрации курортного города Иван Имгрунт.

«Рассматривается ряд идей, которые в перспективе могут обрести статус инвестсоглашений для предложения на ЯМЭФ уже в апреле нынешнего года. Мы работаем над поиском инвесторов и выработкой технических заданий на проектирование», — сообщил чиновник.

В частности, он отметил проекты строительство полей для гольфа, океанариума, парка развлечений, выставочного центра, пивзавода и завода безалкогольных напитков, академии тенниса, футбольных полей, ледового дворца и плавательного бассейна.

«Кроме того в перечне планируемых и необходимых городу проектов есть и объекты здравоохранения, образования и культуры — новая больница, две школы на тысячу мест каждая, пять детских садов по 200 мест, а также Дворец искусств, подобный построенному в Сургуте, Центр профориентации и ряд других проектов», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте анонсировали ремонт городского автовокзала и набережной города к началу курортного сезона.

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