Ялта, Крым, 31 января 2020, 10:04 — REGNUM Власти Ялты рассчитывают привлечь крупных инвесторов на Ялтинском международном экономическом форуме для строительства пивзавода, а также спортивной, образовательной, развлекательной и прочей инфраструктуры. Об этом 30 января журналистом заявил глава администрации курортного города Иван Имгрунт.
В частности, он отметил проекты строительство полей для гольфа, океанариума, парка развлечений, выставочного центра, пивзавода и завода безалкогольных напитков, академии тенниса, футбольных полей, ледового дворца и плавательного бассейна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте анонсировали ремонт городского автовокзала и набережной города к началу курортного сезона.
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