Оренбург, , 10:00 — REGNUM В 2019 году отмечено увеличение налоговых поступлений в бюджет Оренбурга. Рост по сравнению с 2018 годом составил почти 7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по Оренбургской области.

За 2019 год в доходную часть муниципальной казны поступило 4 млрд 967,3 млн рублей налогов. В результате объем поступлений превысил показатель 2018 года на 321,8 млн рублей.

В налоговой службе объяснили рост увеличением поступлений по налогу на доходы физический лиц на 7% и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 12,3%.