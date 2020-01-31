Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во вручении премий Digital Almaty Awards, церемония состоялась в рамках форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.

Так, председатель российского правительства вручил премию лучшей компании года в сфере Big data, в номинации победило «Первое кредитное бюро» (Казахстан). Компания на форуме представила стенд, посвященный трансграничному кредитованию в странах ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» проходит сегодня, 31 января, в Алма-Ате.

В состав делегации России на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» помимо Михаила Мишустина входят вице-премьеры правительства РФ Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Читайте также: Мишустин в Казахстане: будущее ЕАЭС и глобальной экономики — все новости