Уфа, , 09:19 — REGNUM Объем чистой прибыли международного аэропорта Уфы в прошлом году увеличился, по предварительным данным, на восемь процентов по сравнению с 2018 годом. Об этом 31 января сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы предприятия, чистая прибыль предприятия составила более 980 млн рублей.

При этом выручка уфимского аэропорта увеличилась на девять процентов. В результате это показатель возрос до 5,274 млрд рублей.

Отмечается, что положительную динамику экономических показателей обеспечил рост пассажиропотока на 10,2 процента.

По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, такой рост пассажиропотока является лучшим показателем среди воздушных гаваней Приволжского федерального округа. В 2019 году был достигнут исторический максимум поскольку аэропорт смог впервые обслужить 3,57 млн пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В трёх московских аэропортах отменили и задержали около 30 рейсов