Самара, , 09:15 — REGNUM Арбитраж Самарской области удовлетворил иск отделения Центробанка России и ввёл в отношении кредитного потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» из Тольятти первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 26 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ в конце ноября 2019 года.

Временным управляющим утвердили Ивана Колсанова из СОПАУ «Альянс управляющих» (Краснодар). В конце мая управляющий должен будет отчитаться об итогах наблюдения.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учредили в сентябре 2015 года в Тольятти, но в реестре от 28 января 2020 года есть пометка о недостоверности данных об адресе. Глава правления кооператива — Любовь Калинина, которая числится и единственным учредителем. Калинина также является владельцем трёх юрлиц — ООО «Эко-сад» (создано для выращивания многолетних культур в 2016 году), ООО «Виктория» (создано для производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве, в апреле 2016 года) и ООО «Океан» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, создано в тот же период).